Число жертв пожара в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области возросло до 23 человек. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Один пострадавший скончался в больнице. Общее число погибших увеличилось до 23 человек, — цитирует сообщение РИА Новости.

О происшествии стало известно утром 15 августа: пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике «Эластик» в Рязанской области. Причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей, а пострадавшие — от 313,5 до 627 тысяч рублей.

Изначально Малков сообщил, что в результате детонации пять человек погибли, еще более сотни — пострадали. Позже Министерство по чрезвычайным ситуациям уточнило, что в результате трагедии в Рязанской области число жертв возросло до 11 человек.