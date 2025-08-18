Врач частной клиники лишилась 6 млн рублей после общения с «сотрудником ФСБ»

В Омске врач поверила в легенду мошенников об утечке информации и лишилась всех накоплений. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с потерпевшей от имени главного врача больницы, где женщина ранее работала. Аферисты сообщили, что в клинике проводится проверка из-за утечки персональных данных работников.

После этого с омичкой связался «сотрудник ФСБ» и сообщил, что злоумышленники пытаются перевести деньги с ее счетов на Украину, предложил сотрудничать и угрожал уголовным преследованием. Испугавшись угроз, женщина обналичила 6 млн рублей и перевела их на указанные мошенниками счета. Возбуждено уголовное дело.

До этого пенсионерка из Красноярска лишилась 16 млн рублей, поверив в уголовное дело. Потерпевшей сообщили о якобы возбужденном уголовном деле с ее участием в мошеннических схемах и попросили сотрудничать со «следствием». Испугавшись уголовного преследования, пенсионерка поверила аферистам и под предлогом «сохранности» средств сняла в банках все накопления и передала деньги курьерам.