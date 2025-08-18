В Алтайском крае из-за взрыва газа пострадал мужчина

Взрыв газового баллона произошел в жилом доме в городе Бийске в Алтайском крае, пострадал один человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции скорой медицинской помощи Бийска.

"В жилом доме Бийска произошел взрыв газового баллона. Сегодня на первом этаже жилого дома по улице Ломоносова раздался мощный хлопок. На месте продолжают работу оперативные службы города. В результате ЧП пострадал хозяин квартиры", - сообщили там.

По данным главврача станции скорой помощи Алексея Карнаухова, пострадавшему мужчине 67 лет, его доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. На месте продолжает дежурство еще одна бригада скорой медицинской помощи.