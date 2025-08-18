Москвич избил битой прохожего из-за сигареты

В Москве 34-летний мужчина избил прохожего битой после отказа поделиться сигаретой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, в Некрасовке мужчина попросил у незнакомого сигарету, но получил отказ. После этого произошел конфликт. Подозреваемый ударил оппонента битой и сбежал. Здоровью потерпевшего нанесен тяжелый вред.

Москвича задержали, он уже отправлен под арест. Ранее он был судим.

Ранее на Камчатке суд приговорил к четырем годам лишения свободы 44-летнюю местную жительницу, истязавшую 7-летнюю дочь.