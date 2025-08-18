Тринадцатилетняя россиянка обвинила отца в изнасиловании

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над несовершеннолетней. Как сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру», 13-летняя девочка, находясь в социальном учреждении, рассказала психологу, что семь лет назад её изнасиловал собственный отец. Инцидент произошёл, когда ребёнку было шесть лет.

© Московский Комсомолец

По данным источника, 45-летний подозреваемый уже задержан. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и получил условный срок за применение насилия в отношении представителя власти. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что девочка была помещена в социальное учреждение в конце июля, где во время психологической беседы и сделала шокирующее признание.

Правоохранительные органы проводят проверку, опрашивают свидетелей и собирают доказательную базу. В случае подтверждения обвинений мужчине грозит длительное тюремное заключение.

Эксперты отмечают, что подобные случаи часто раскрываются спустя годы, когда жертвам удаётся преодолеть страх и обратиться за помощью. Ситуация вновь поднимает вопрос о необходимости усиления защиты детей от насилия в семье и улучшения работы органов опеки.