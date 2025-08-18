Террористы выбрали экс-офицера СБУ Прозорова за разоблачение спецслужб Украины

Фигуранты уголовного дела о подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова выбрали его из-за пророссийской позиции, разоблачающей деятельность спецслужб Украины. Об этом гособвинитель заявила во 2-м Западном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС.

"Выбрали цель - бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Прозорова, являющегося медиаперсоной, блогером <…> разоблачал деятельность ВСУ", - огласила обвинительное заключение прокурор.

По ее словам, Головченко приобрел магниты в столичном магазине для установки взрывного устройства на днище автомобиля Прозорова, собрав его из компонентов по инструкции посредством видеозвонка с куратором с территории Украины.