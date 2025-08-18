Выяснилось, сколько человек погибло из-за дождей в Пакистане

По данным СМИ, муссонные дожди в Пакистане унесли жизни 660 человек, 929 пострадали. Об этом сообщает Национальное управление по ЧС.

Почти 30 тыс. людей эвакуированы и размещены во временных убежищах.

Ранее в СМИ появились данным о том, что сильные проливные дожди в Пакистане вызвали внезапные наводнения. Из-за этого в различных районах Пакистана, Кашмира, находящегося под управлением Индии и Непала, погибли более 300 человек. Ещё десятки людей считаются пропавшими без вести.