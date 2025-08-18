Главе СК России доложат о расследовании ЧП в Рязанской области

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту ЧП на предприятии в посёлке Лесной в Рязанской области, повлекшим гибель людей.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил Главному следственному управлению СК России доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в СК.

Ранее стало известно, что количество погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 20.

При этом состояние четырёх человек крайне тяжёлое.