В Барнауле 13-летняя девочка оказалась в реанимации после укуса змеи в парке

Гадюка укусила 13-летнюю девочку в одном из парков Барнаула. Об этом мама пострадавшей рассказала Barnaul 22.

Несчастный случай произошел 17 августа в парке «Изумрудный», где школьница находилась без родителей. В какой-то момент ее атаковала змея, и девочка подошла к администратору мероприятия, чтобы сообщить об инциденте. Далее пострадавшую осмотрела медик, но не стала принимать никаких мер, а лишь посоветовала девочке звонить родителям.

«Моя дочь самостоятельно нашла медика, дежурившего на мероприятии, и пояснила, что укушена змеей: на ноге был характерный след и уже начался отек. Но медицинский работник первой помощи не оказала, не вызвала скорую помощь и сказала ребенку, чтобы она звонила родителям и мы ее забирали и везли в травмпункт (хотя в там данными случаями не занимаются). Медработник даже не проконтролировала ребенка до приезда родителей», — возмущается женщина.

В больнице, куда родители в итоге отвезли девочку, ее сразу положили в реанимацию, а когда состояние стабилизировалось, перевели в отделение травмотологии. Мать школьницы уже написала заявление в полицию, обвинив медработника в халатности и неоказании медицинской помощи.

Директор парка Владислав Вакаев заявил в своем Telegram-канале, что инцидент произошел в районе «Зеленого пляжа» во время фестиваля питомцев, и девочка не обращалась за помощью к сотрудникам парка, а взаимодействовала с организаторами мероприятия.