Сплошная стена пламени и гигантские клубы едкого дыма, который разъедает глаза и не дает дышать. Север, восток, запад Испании - во власти разрушительной стихии. Спасатели сбиваются с ног, пытаясь справиться с огнем. Задействованы тысячи пожарных и сотрудников всевозможных экстренных служб. Операция может стать крупнейшей в сфере гражданской обороны в истории королевства. Но ситуация все равно вышла из-под контроля. Мадрид запросил помощи Евросоюза. Франция, Италия, Нидерланды направили самолеты, Германия - людей. Не помогло.

Самый действенный способ спасти людей - эвакуация. Свои дома вынужденно покинули уже более 10 тысяч испанцев. Пепел и обгоревшие перекрытия - всё, что осталось от жилых зданий. Погодные условия лишь ухудшают ситуацию. На улице настоящее пекло. Столбики термометров показывают до 45 градусов. И отступать жара не собирается.

Ближайшие дни, как заявили власти, станут критически важными. В стране развернули целую кампанию по борьбе с пожарами. Идут масштабные проверки и допросы. Задержаны около 30 человек - их подозревают в умышленном поджоге лесных массивов. По последним данным, жертвами возгораний стали 7 жителей королевства.

Испания - в числе наиболее пострадавших стран. Но полыхает вся южная Европа. Греция, Болгария, Черногория. Этот сезон называют худшим за два десятилетия. Режим тревоги действует в Португалии. Горят обширные районы, в том числе рядом с туристическими зонами. Тут и там вспыхивают огненные торнадо. За считаные дни огонь уничтожил более 150 тысяч гектаров. Пожарные и добровольцы бессильны. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших. Сегодня ожидается прибытие авиации из других стран ЕС.