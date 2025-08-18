В Курской области мужчина наступил на украинскую мину

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Суджанском районе мужчина наступил на мину ВСУ. Он доставлен в облбольницу с неполной травматической ампутацией левой стопы.

Накануне вечером 44-летний мужчина наступил на взрывное устройство, в результате детонации у пострадавшего неполная травматическая ампутация левой стопы, уточнил Хинштейн в своем телеграм-канале.

В курской областной больнице жителю региона оказывается вся необходимая помощь.

Хинштейн напомнил, что часть населенных пунктов приграничья остается усеянной неразорвавшимися боеприпасами. Саперы, как отмечается, работают над разминированием территории, но пока там небезопасно. Врио губернатора снова призвал жителей области не рисковать собой и не возвращаться в приграничье.