У россиянина отобрали дорогой автомобиль за долг в 58 миллионов по налогам

В Калининградской области у жителя города Светлый отобрали автомобиль "Мерседес" за долг в 58 миллионов по налогам, пишет «Amber Mash».

© Виталий Невар/ТАСС

По данным канала, должник «бегал от приставов на дорогущем "мерине" 2021 года». Выдали водителя камеры "Безопасного города".

Теперь у него есть выбор: найти все деньги за 10 дней или попрощаться с машиной, которую в этом случае выставят на торги. Указывается, что выручка от продажи автомобиля покроет «меньше трети его долгов».