Что известно о предотвращенном теракте на Крымском мосту

ФСБ предотвратила готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Это уже вторая попытка украинских спецслужб с начала 2025 года использовать авто со взрывчаткой для диверсий на мосту.

ТАСС собрал основные факты.

О предотвращенном теракте

Сотрудники ФСБ России выявили и обезвредили автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством.Авто прибыло в Россию из Украины транзитом через несколько стран.Машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.В Краснодарском крае авто должно было быть передано другому водителю для выезда на Крымский мост.Водитель должен был стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную".Задержаны лица, причастные к доставке авто в Россию.

Реакция властей

По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, предотвративших теракт.Действия Киева были направлены на срыв переговоров по урегулированию конфликта на Украине, указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

О первой попытке диверсии

С начала 2025 года это уже вторая попытка спецслужб Украины использовать авто со взрывчаткой для диверсий на Крымском мосту.2 апреля на белорусско-польском участке границы Союзного государства белорусскими силовиками был задержан микроавтобус с более чем 500 кг синтетической взрывчатки.В ходе расследования были задержаны соучастники готовившегося преступления, включая неосведомленного водителя, который также должен был стать "смертником" при движении по Крымскому мосту на территорию полуострова.