Девушка задержана после обмана несовершеннолетней на 1 млн руб. в Москве

Столичные полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя москвичка. Она рассказала, что ее дочери под видом представителей вуза позвонили неизвестные, попросили зарегистрироваться на сайте образовательной организации и продиктовать код из SMS. После этого девушке стали звонить якобы работники государственных органов власти. Они заявили, что ее аккаунтом на госпортале завладели аферисты, из-за чего срочно требуется задекларировать ценные вещи, находившиеся в квартире. Используя видеозвонок, гражданка продемонстрировала мошенникам хранившиеся дома 54 коллекционных монеты стоимостью около 1 млн руб. По инструкции злоумышленников она передала их приехавшему на такси курьеру. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Одесская задержали 23-летнюю приезжую», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе разбирательства было установлено, что злоумышленница забрала монеты у ничего не подозревавшего таксиста, после чего продала их в ломбарде и перевела вырученные деньги на криптокошелек сообщникам.

Местонахождение похищенного устанавливается.

По данному факту следователем отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде подписки о невыезде.