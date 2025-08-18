По факту массового отравления детей в лагере в Башкирии завели дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено в Башкирии по факту массового отравления в детском оздоровительном лагере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по факту массового отравления детей и взрослых в детском оздоровительном лагере", - говорится в сообщении.

Следователи осматривают места происшествия, изымают необходимую документацию, допрашиваются руководство и сотрудники лагеря, планируется проведение судебных экспертиз, добавили в СК.

По данным министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пациентов из лагеря Стерлибашевского района, 22 из них - дети. Госпитализированы 16 человек, они в состоянии средней степени тяжести.