Незаконный провоз наличных через границу в 2025 году побил рекорд

Федеральная таможенная служба указывает, что объём незаконного вывоза наличных денег из России достиг рекордных размеров.

Как пишет издание «Известия» со ссылкой на ведомство, за первые шесть месяцев 2025 года было зафиксировано 6314 соответствующих преступлений.

«В аналогичном периоде прошлого года было 5449 подобных случаев», — отмечается в материале.

Уточняется, что за год общая сумма денег, которые люди хотели контрабандой провезти, выросла почти на треть — до 1,2 млрд рублей.

«В результате за шесть месяцев 2025 года в ФТС возбудили 6277 дел об административных правонарушениях, а также 37 уголовных», — указывается в статье.

Подчёркивается, что основная доля дел по подобным случаям приходится на вывоз долларов и евро.

Как указывают эксперты, причины данной динамики связаны с трудностями с международными переводами из-за санкций, а также со стремлением переправить деньги для покупки недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли попытку незаконного вывоза в Гуанчжоу более $30 тыс. Деньги пыталась провезти 31-летняя иностранка через зелёный коридор.