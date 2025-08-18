«Известия»: незаконный провоз наличных через границу в 2025 году побил рекорд

RT на русском

Федеральная таможенная служба указывает, что объём незаконного вывоза наличных денег из России достиг рекордных размеров.

Незаконный провоз наличных через границу в 2025 году побил рекорд
© РИА Новости

Как пишет издание «Известия» со ссылкой на ведомство, за первые шесть месяцев 2025 года было зафиксировано 6314 соответствующих преступлений.

«В аналогичном периоде прошлого года было 5449 подобных случаев», — отмечается в материале.

Уточняется, что за год общая сумма денег, которые люди хотели контрабандой провезти, выросла почти на треть — до 1,2 млрд рублей.

«В результате за шесть месяцев 2025 года в ФТС возбудили 6277 дел об административных правонарушениях, а также 37 уголовных», — указывается в статье.

Подчёркивается, что основная доля дел по подобным случаям приходится на вывоз долларов и евро.

Как указывают эксперты, причины данной динамики связаны с трудностями с международными переводами из-за санкций, а также со стремлением переправить деньги для покупки недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли попытку незаконного вывоза в Гуанчжоу более $30 тыс. Деньги пыталась провезти 31-летняя иностранка через зелёный коридор.