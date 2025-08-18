В Донецке во время атаки ВСУ погибла женщина

В результате ночного обстрела Ленинского района Донецка погибла 61-летняя женщина. По данным регионального главка МЧС России, взрывоопасный предмет попал в частный жилой дом, вызвав его обрушение. Спасатели извлекли тело погибшей из-под завалов.

© СТОП-КАДР ИЗ ВИДЕО МЧС

На месте происшествия работали 18 специалистов и 4 единицы техники МЧС. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела пострадали также женщина и 20-летний молодой человек. Подробности их состояния не уточняются.

Обстрелы жилых районов Донецка продолжаются, что приводит к жертвам среди мирного населения. Местные власти и экстренные службы призывают жителей соблюдать осторожность.

Ситуация в городе остается напряженной, а число жертв среди гражданских лиц продолжает расти.