Турист загадочно исчез у «домика молочника» на горном перевале в России

Путешественник отправился в поход по горам в России и загадочно исчез. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на перевал Орой на Алтае самостоятельно отправились трое туристов, которые не зарегистрировались перед восхождением. По пути 72-летний мужчина отбился от группы и ушел вперед по направлению к «домику молочника», после чего перестал выходить на связь.

На данный момент турист числится пропавшим без вести. Спасатели обследовали более 20 километров горной цепи, однако следов мужчины обнаружить не удалось. Уточняется, что перевал считается опасным для пешей прогулки из-за резких перепадов высоты и крутых поворотов.

Ранее турист отправился на ледник в Европе и оказался в ловушке в горах из-за сломанной ноги. Мужчина пять дней просидел без воды.