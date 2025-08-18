На Алтае третьи сутки ищут 72-летнего туриста

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов третьи сутки ищут туриста в Республике Алтай. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"В минувшую субботу незарегистрированная тургруппа из трех человек запросила помощь. 72-летний мужчина вышел на два часа раньше своих товарищей на маршрут в направлении перевала Орой (домик молочника) и пропал. В назначенном месте оставшиеся участники туристической группы его не обнаружили", - сообщили в ведомстве.

Поиски ведутся в Кош-Агачском районе совместно с правоохранительными органами. Уже обследовано более 20 км предполагаемого маршрута с проверкой потенциально опасных мест.