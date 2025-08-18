Поддельные штрафы: как пытаются обманывать водителей

Российские водители все чаще сталкиваются с поддельными штрафами. Мошенники используют рассылки, имитирующие уведомления ГИБДД, чтобы заставить людей ввести данные банковских карт или скачать вредоносное ПО, сообщает NEWS.ru.

В материале издания говорится, что фальшивые штрафы содержат неправильные реквизиты и персональные данные. Мошенники создают поддельные сайты, похожие на «Госуслуги» или банковские платформы, где просят ввести данные карты. После этого на телефон приходит код, который также нужно указать. Иногда такие страницы содержат вирусы, отмечают опрошенные эксперты.

Они настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, проверять адрес отправителя (официальные уведомления приходят с адресов gibdd.ru или gosuslugi.ru), использовать двухфакторную аутентификацию в банках, проверять штрафы на официальных сайтах ГИБДД или «Госуслуги», не доверять сообщениям, которые содержат угрозы или требуют срочной оплаты.

Сообщается, что на оплату штрафа дается 60 дней с момента вынесения постановления, плюс 10 дней на обжалование. При оплате в течение 30 дней предоставляется скидка 25%.

Ранее сообщалось, что злоумышленники отправляют сообщения россиянам, предлагая получить «выигрыш» или большую «прибыль от инвестиций». При этом они требуют сначала отправить им деньги, подкрепляя требование поддельным скриншотом.