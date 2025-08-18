Три человека убиты в бандитской разборке в кальянном баре в Бруклине

Три человека погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в баре-лаундже в Бруклине, по данным полиции, Несколько вооруженных людей открыли огонь, что, как подозревает полиция, было групповым насилием.

© Московский Комсомолец

По данным властей, три человека были убиты и еще восемь ранены, когда несколько вооруженных людей открыли стрельбу в переполненном бруклинском кальянном баре и ресторане рано утром в воскресенье, пишет The Guardian.

Сотрудники полиции отреагировали на сообщения о стрельбе в лаундж-заведении Taste of the City в Краун-Хайтс незадолго до 3:30 утра, сообщила комиссар департамента полиции Нью-Йорка Джессика Тиш на брифинге для прессы позже в воскресенье.

Ссылаясь на предварительное, продолжающееся расследование, Тиш предполагает, что, по всей видимости, стрельба произошла в результате группового насилия.

Все три человека, которые были убиты, были мужчинами, и все они были объявлены мертвыми на месте происшествия. По словам полиции, им было 19, 27 и 35 лет.

Ссылаясь на информацию, полученную от друзей, New York Daily News идентифицировала одного из убитых как 35-летнего Джамеля Андре Чайлдса. Чайлдс был убит при попытке остановить драку, которая предшествовала стрельбе, сообщает Daily News.

Восемь раненых – пятеро мужчин и три женщины – были доставлены в местные больницы с травмами, которые, по словам полиции, не представляли угрозы для жизни. Их возраст варьировался от 27 до 61 года.

Джессика Тиш сказала, что в гостиной было по меньшей мере четверо разных стрелков, которые произвели десятки выстрелов, поразив многочисленных прохожих. Она также сообщила, что полицейские собрали в гостиной по меньшей мере 42 гильзы от 9-миллиметрового и 45-миллиметрового оружия.

По словам Тиш, полицейские обнаружили один пистолет неподалеку от места стрельбы и пытались определить, имеет ли он отношение к делу. Следователи не назвали сразу ни одного подозреваемого и не объявили об арестах.

Тиш отметила, что в Нью-Йорке зарегистрировано “самое низкое количество инцидентов со стрельбой и жертв за семь месяцев в году за всю историю наблюдений”.

“Тем не менее, то, что произошло, ужасно”, - сказала она. – Это ужасная стрельба. По-другому это не описать”.

“Я могу с легкостью встать здесь и сказать вам, что мы снизили уровень преступности, что мы убрали с наших улиц более 2000 единиц незаконного оружия”, - заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на брифинге. “Я могу привести вам эти цифры и статистику. Но это не успокаивает тех, кто становится жертвами насилия с применением огнестрельного оружия”.

В лаундже Taste of the City, расположенном менее чем в полумиле от исторического Бруклинского музея, подают блюда американской и карибской кухни, а также есть бар, кальянная и диджеи. Заведение открылось тремя годами ранее и стало местом еще одной стрельбы в ноябре 2024 года. Тот предыдущий случай не привел к летальному исходу.

По состоянию на воскресенье, в этом году в США произошло более 270 массовых расстрелов, или 1,18 в день, согласно данным непартийного журнала Gun Violence Archive. Интернет-ресурс определяет массовую стрельбу как такую, при которой четыре или более жертвы получают ранения или погибают.

Неизменно высокий уровень подобных перестрелок в США побудил некоторых жителей страны к более строгому контролю за оборотом оружия. Но Конгресс в основном не смог или не пожелал прислушаться к этим призывам, отмечает The Guardian.