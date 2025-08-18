Бывший подполковник СБУ назвал исполнителей покушения на него

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров считает, что покушение на него организовало пятое управление департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Прозоров заявил, что все обвиняемые мужчины — граждане России и других государств. Но цепочка тянется на Украину, в пятое управление департамента контрразведки СБУ. Мужчина, проводивший разведку местности, — бывший житель одной из республик Донбасса, отметил Прозоров. Он переехал в Россию и был завербован спецслужбами. Также среди арестованных исполнителей покушения и курьер, перевозивший из Европы в РФ взрывчатку.

Дело уже находится в суде. Рассмотрение начнется в конце августа или начале сентябре.

Ранее стало известно, что заказчики покушения на Прозорова оценили его жизнь в 50 тысяч долларов.

Покушение на Прозорова произошло в апреле 2024 года. Взрывное устройство привели в действие, когда он сел в автомобиль и запустил двигатель. В результате взрыва экс-подполковник СБУ получил травму ноги. Еще четыре автомобиля оказались повреждены.