Вор помолился, прежде чем похитить крест из церкви

Вор, похитивший крест с мощами из Никольского храма села Озерецкое Дмитровского городского округа оперативно задержан сотрудниками полиции. Он признался, что намеревался разместить реликвию около своего домашнего алтаря.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», 37-летний мужчина возвращался домой после гулянки и решил заглянуть в церковь, мимо которой проезжал на автобусе. Он заглянул в храм, попросил служителя рассказать про иконы, которые хранятся в храме, несколько раз перекрестился, помолился, а потом попросту стащил один крест-мощевик, стоявший на главном алтаре.

«Бес меня попутал или алкоголь», - предположил гражданин.

Он спрятал крест в рюкзак, привез домой, поставил к другим иконам, после чего поехал продолжать веселье, но почти сразу же был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, вору назначено наказание в виде штрафа.