Следком квалифицировал как теракт атаку БПЛА на Смоленскую АЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после попытки ВСУ ударить беспилотником по атомной электростанции в Десногорске Смоленской области. Украинские военные пытались атаковать этот объект 17 августа. В ФСБ сообщали, что беспилотный аппарат подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Дело о теракте возбуждено также после атак на гражданские здания и инфраструктуру в разных регионах России 16 и 17 августа.

В эти дни Воронеже беспилотник повредил многоквартирный жилой дом. В городе Лиски Воронежской области один человек был ранен, а также повреждены магазин, рынок и железнодорожная станция.

В Нижегородской области был повреждена линия электропередачи. В Астраханской области дрон повредил трюм гражданского судна, которое стояло на якоре.

Сейчас следователи подсчитывают, сколько ущерба было нанесено, и устанавливают тех, кто организовал эти атаки.