В лагере в Башкирии отравились более 20 детей

В инфекционный центр Стерлитамака 17 августа поступили 25 пациентов из детского лагеря Стерлибашевского района, из них 22 - дети. После осмотра госпитализированы 16 человек, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"В инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов. Это отдыхающие и вожатые одного из детских лагерей Стерлибашевского района. Из них - 22 ребенка и 3 взрослых. В медучреждении их осмотрели специалисты. После осмотра и оказания помощи 9 человек отпустили домой. Еще 16 госпитализировали. Сейчас их состояние оценивают как средней степени тяжести", - написал Рахматуллин.