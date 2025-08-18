В Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома подорвали военный автомобиль, один человек получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

«В Киеве подорвали военный автомобиль», — говорится в Telegram-канале издания.

В администрации города уточнили, что взрыв произошёл на пассажирском сиденье автомобиля, «окрашенного под военный».

На месте работают спецслужбы.

По предварительным данным, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю.

Ранее сообщалось, что мужчина в Черкассах пригрозил взорвать гранату при попытке мобилизации.