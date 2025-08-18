«СТРАНА.ua»: в Киеве подорвали военный автомобиль
В Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома подорвали военный автомобиль, один человек получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.
«В Киеве подорвали военный автомобиль», — говорится в Telegram-канале издания.
В администрации города уточнили, что взрыв произошёл на пассажирском сиденье автомобиля, «окрашенного под военный».
На месте работают спецслужбы.
По предварительным данным, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю.
