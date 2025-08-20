Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

Перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для подрыва Крымского моста, о срыве которого 18 августа сообщала ФСБ России, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае.

Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы.

В дальнейшем, по данным ФСБ, автомобиль планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на нём на Крымский мост «и стать невольным террористом-смертником».

Накануне ФСБ сорвала очередную попытку Киева взорвать на Крымском мосту бомбу, заложенную в автомобиль.

Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал видеосюжет, в котором детально рассказывается о планах киевского режима взорвать Крымский мост.