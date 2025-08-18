Стало известно о прошлой судимости соучастника теракта в «Крокусе»

Одного из соучастников террористического нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье ранее осудили в Таджикистане за призывы к изменению конституционного строя. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает ТАСС.

В 2016 году Зубайдулло Исмоилов был привлечен на территории Таджикистана к уголовной ответственности за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя. В связи с этим он был приговорен к реальному лишению свободы. После отбытия наказания в Таджикистане Исмоилов приезжал в Россию на заработки.

18 августа стало известно, что Исмоилов прятался от правоохранительных органов в мечети в Дагестане.

Накануне сообщалось, что соучастник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев еще до этого теракта совершил разбой в Таджикистане.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения.

