Камчатского гида осудили на 4,5 года из-за гибели туристов на вулкане

Поставлена точка в расследовании трагедии, которая произошла три года назад на Камчатке. Тогда при восхождении на вулкан погибли восемь туристов. Расследованием занимался Следственный комитет по Камчатскому краю. Собранные доказательства признаны судом достаточными для приговора гиду новосибирской туристической фирмы ООО "Экстрим тайм". Он проведет 4 года 6 месяцев в колонии общего режима.

В СК рассказали, что директор турфирмы разместил в интернете рекламу об организации для желающих тура по восхождению на вулкан Ключевская Сопка. Директор нашел двух человек, которые "не имели надлежащих полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности", напишут потом следователи. Откликнулись 10 туристов из Московской области и Москвы, Владимирской и Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев.

И 30 августа без разрешения администрации природного парка по неутвержденному маршруту начался поход по южному склону вулкана. 3 сентября на высоте 4000 метров двум туристам стало плохо, и они в сопровождении обвиняемого пошли вниз, что их и спасло. Оставшиеся продолжили восхождение, но на высоте 4400 метров развернулись и пошли обратно. А при спуске сорвались с ледового склона.

Итог - 8 туристов и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли. С высоты 3300 метров были эвакуированы обвиняемый и двое туристов.

В ноябре 2023 года директор фирмы был осужден на 4 года, а дело второго гида закрыли из-за его гибели.