Пассажирка отправила семье прощальное СМС из горящего самолета

Пассажиры рейса Condor DE1537, летевшего с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, пережили настоящий ужас, когда их самолет загорелся в воздухе. Одна из туристок была настолько уверена в неминуемой гибели, что успела отправить своей семье прощальное СМС-сообщение. Об этом с подробностями драмы на борту сообщает немецкое издание BILD.

© Википедия

На борту Airbus A320 находились 273 пассажира. Вскоре после вылета они услышали громкий хлопок, после чего из левого двигателя вырвалось пламя.

«Мы думали, это конец», — рассказал изданию один из пассажиров.

Паника на борту достигла предела. 30-летняя пассажирка, видя огонь из иллюминатора, достала телефон и написала своей семье сообщение: «Я вас люблю. Простите, что меня не было рядом чаще».

К счастью, пилоты проявили высочайшее мастерство и сумели совершить экстренную посадку в аэропорту итальянского города Бриндизи. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Однако, как отмечает BILD, после пережитого ужаса в небе, пассажиры столкнулись с проблемами на земле: их на несколько часов оставили в зале ожидания без какой-либо информации и помощи от авиакомпании. Позже им сообщили, что за ними будет отправлен другой самолет.