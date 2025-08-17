«Я вас люблю»: пассажирка отправила семье прощальное СМС из горящего самолета
Пассажиры рейса Condor DE1537, летевшего с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, пережили настоящий ужас, когда их самолет загорелся в воздухе. Одна из туристок была настолько уверена в неминуемой гибели, что успела отправить своей семье прощальное СМС-сообщение. Об этом с подробностями драмы на борту сообщает немецкое издание BILD.
На борту Airbus A320 находились 273 пассажира. Вскоре после вылета они услышали громкий хлопок, после чего из левого двигателя вырвалось пламя.
«Мы думали, это конец», — рассказал изданию один из пассажиров.
Паника на борту достигла предела. 30-летняя пассажирка, видя огонь из иллюминатора, достала телефон и написала своей семье сообщение: «Я вас люблю. Простите, что меня не было рядом чаще».
К счастью, пилоты проявили высочайшее мастерство и сумели совершить экстренную посадку в аэропорту итальянского города Бриндизи. Никто из находившихся на борту не пострадал.
Однако, как отмечает BILD, после пережитого ужаса в небе, пассажиры столкнулись с проблемами на земле: их на несколько часов оставили в зале ожидания без какой-либо информации и помощи от авиакомпании. Позже им сообщили, что за ними будет отправлен другой самолет.