Стрельба в Бруклине: восемь человек пострадали, трое погибли

В районе Бруклин в Нью-Йорке произошла стрельба в воскресенье, сообщает издание New York Post, ссылаясь на данные полиции.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что в результате стрельбы пострадало по меньшей мере восемь человек, а трое погибли. Стрельба случилась возле ресторана в Бруклине, но злоумышленникам удалось скрыться.

Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося, причины инцидента устанавливаются. Также правоохранители устанавливают личности подозреваемых.