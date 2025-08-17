Мужчина утонул на дайвинге в Геленджике из-за пустого баллона для воздуха

Мужчина в Геленджике скончался при погружении с аквалангом из-за того, что инструкторы забыли закачать в его баллон воздух. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, путешественник приехал на отдых вместе со своей девушкой. Накануне они прибыли в дайвинг-клуб на Тонком мысе, где им провели инструктаж, но, предварительно, оставили баллон туриста пустым. Уже в воде он отстал от остальной группы, начал задыхаться и пошел ко дну, следует из публикации.

По словам представителей управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю,по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — передает официальный Telegram-канал краевого управления ведомства.

Правоохранители проведут экспертизу и проверят баллон. Они выяснят, стало ли причиной смерти путешественника ошибка инструкторов.