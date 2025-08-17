В московском Нагатинском Затоне произошел взрыв в подъезде

В одном из подъездов жилого дома в районе Нагатинский Затон в Москве произошел взрыв. Об этом сообщили источники телеканала «360».

По предварительным данным, в результате инцидента выбиты окна. Обстоятельства случившегося уточняются, информация будет дополняться.

Накануне в Новой Москве загорелся склад около ж/д путей, на котором хранились одежда и обувь. Огонь вспыхнул недалеко от станции МЦД «Щербинка». Очевидцы рассказали, что движение поездов на месте происшествия было приостановлено.

Как отмечается в посте, позднее его восстановили. При этом на горящем складе рухнула крыша. Огонь распространился на площади в 600 кв. м.

До этого загорелся склад в подмосковном Пушкино. По словам очевидцев, черный дым от горящего здания на улице Новая распространялся в сторону Ярославского шоссе, а на месте возгорания были слышны взрывы. Огонь удалось потушить только на второй день.