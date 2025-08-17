Две женщины пострадали при взрыве газа в Дагестане

Очередной аварийный случай зафиксирован в коттеджном поселке Зеленоморск Карабудахкентского района. Здесь две женщины пострадали при взрыве бытового газа, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Из-за взрыва газовоздушной смеси вчера вечером ожоги 2-3 степеней получили две женщины. К ликвидации последствий привлекали 17 человек и семь единиц техники.

Обстоятельство произошедшего и причины аварии выясняются.

Это далеко не первый случай взрыва газа в бытовых условиях, от которого страдают люди в Дагестане. Резонансные происшествия были в многоквартирных домах в марте и апреле.

Также 15 августа взорвался газ в одном из частных домов в селе Манасаул Буйнакского района. Пострадала шестилетняя девочка, которую с ожогами доставили в больницу. СУ СК по Дагестану выясняет причины произошедшего.