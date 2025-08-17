В Приморье загорелся катер с людьми

Катер с людьми загорелся в бухте Миноносок в Хасанском округе Владивостока. Об этом сообщает телеканал «Вести Приморье».

Инцидент произошел в воскресенье, около 18:00 по местному времени. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что с катера валит дым.

«Очевидцы предлагали людям помощь, но они от неё отказались. Кто-то спрыгнул в воду, кто-то остался на горящем судне», — сообщает телеканал.

Официальных комментариев по поводу пожара на судне пока нет.

© Соцсети

Накануне аналогичный случай произошел в Саратовской области. Яхта «Мечта» ценой в миллион долларов загорелась во время круиза по Волге.