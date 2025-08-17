ТАСС: окончено предварительное расследование по делу об убийстве Кириллова

Предварительное следствие в отношении обвиняемых в убийстве начальника войск РХБЗ Вооружённых сил России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова окончено, следует из судебных материалов Басманного районного суда Москвы, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно документам, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемых по делу — Ахмаджону Курбонову, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву.

Срок продлён до 17 ноября 2025 года.

Ранее в правоохранительных органах заявили об объявлении в международный розыск куратора убийства Игоря Кириллова и Ильи Поликарпова.