Соучастник напавших на «Крокус» прятался в мечети в Дагестане

Соучастник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Зубайдулло Исмоилов прятался от правоохранительных органов в мечети в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Тридцать первого марта 2024 года он (Исмоилов. — «Газета.Ru») по телевизору увидел, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан… спрятался в мечети с. Новый Агачаул Республики Дагестан, где и был задержан», — говорится в документах.

Накануне материалы уголовного дела показали, что мастера-оружейники из Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев получили 500 тыс. рублей за изготовление автоматов, использованных в теракте в «Крокус Сити Холле». Деньги за изготовленные автоматы поступили на банковскую карту матери Медова, не знавшей об этом переводе.

Соучастник нападения на "Крокус" скрывался в РФ после совершения разбоя в Таджикистане

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее стало известно, что один из террористов стрелял в людей в «Крокусе» с улыбкой на лице.