Соучастник нападения на «Крокус» ранее совершил преступление в Таджикистане

Соучастник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев еще до этого теракта совершил разбой в Таджикистане. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Отмечается, что преступник, находясь в России, скрывался от таджикских правоохранительных органов.

«В феврале 2022 года Солиев прилетел в Екатеринбург. [После этого] вернулся обратно в Республику Таджикистан, где в марте 2023 года совершил разбойное нападение, в связи с чем скрылся в России», — говорится в сообщении.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Недавно один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске подтвердил на допросе, что финансовые средства на преступление выделила одна из государственных структур Украины.

Ранее появились подробности о планировании теракта в «Крокусе».