Власти Воронежской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион

Гусев: в Воронеже обломки сбитых БПЛА повредили остекление в квартирах
Обломки сбитых беспилотников повредили остекление в нескольких квартирах Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обошлось без пострадавших.
«Острогожский и Лискинский районы — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА», — написал он.
Гусев предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.
В российском городе прогремела серия взрывов
По данным Telegram-канала SHOT, серия взрывов прогремела в Борисоглебске Воронежской области. Очевидцы сообщили, что слышали не менее четырех взрывов в небе над городом, а также видели вспышки. Также о взрывах сообщили жители Воронежа и города Россошь.
3 августа SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов. По словам местных жителей, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.
Ранее на Украине выдвинули обвинения губернатору Воронежской области.