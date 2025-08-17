Власти Воронежской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион

Обломки сбитых беспилотников повредили остекление в нескольких квартирах Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

© Газета.ru

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обошлось без пострадавших.

«Острогожский и Лискинский районы — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА», — написал он.

Гусев предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

В российском городе прогремела серия взрывов

По данным Telegram-канала SHOT, серия взрывов прогремела в Борисоглебске Воронежской области. Очевидцы сообщили, что слышали не менее четырех взрывов в небе над городом, а также видели вспышки. Также о взрывах сообщили жители Воронежа и города Россошь.

3 августа SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов. По словам местных жителей, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.

Ранее на Украине выдвинули обвинения губернатору Воронежской области.