В Петербурге задержали школьников, избивших двойника Ленина

В северной столице задержаны подростки, напавшие на пенсионера, который зарабатывал на жизнь как двойник Владимира Ленина. Одному из школьников предъявлено обвинение в хулиганстве, он признал вину, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция начала проверку после того как 13 августа в Сети появилось видео с избиением мужчины-двойника Ленина группой подростков. Инцидент произошел на детской площадке у дома 48 на улице Костюшко.

Личность пострадавшего была установлена. Им оказался 54-летний местный житель. Местные жители рассказали, что мужчина, похожий на Ленина, одевался как вождь пролетариата, копировал его стиль и зарабатывал на жизнь, фотографируясь с желающими.

После нападения следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Нападавших удалось найти, это 14-летний ученик 8 класса и двое школьников более младшего возраста.

«В ходе расследования уголовного дела злоумышленники установлены. Одному из них предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал», — сообщает ГУ МВД.

Двое подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, после допроса переданы родителям. Они привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.