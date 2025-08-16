Рядом с Крымским мостом обнаружили мины

Специалисты МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов около железнодорожных путей на востоке Крымского полуострова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"В Ленинском районе пиротехники МЧС России уничтожили девять взрывоопасных предметов (восемь противотанковых мин и один саперный заряд). Работу пиротехников осложняла близость к железнодорожному полотну", - говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в Telegram-канале ГУ МЧС, видно, что предметы были обнаружены под толстым слоем грунта в нескольких метрах от железнодорожной насыпи.

В ведомстве уточнили, что при этом движение поездов останавливать не пришлось: пиротехники вели работу по обезвреживанию опасных предметов в промежутке между движением составов.