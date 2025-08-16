В Дании после крушения поезда есть погибшие и пострадавшие

Один человек погиб, 27 получили ранения в результате столкновения поезда на юге Дании с сельскохозяйственным транспортным средством. Состав следовал из Копенгагена в Зондерборг, сообщает портал tagesschau.de.

По данным полиции, погибла 60-летняя женщина. Два пассажира, а также машинист находились в критическом состоянии.

Катастрофа произошла примерно в 15 километрах от границы с Германией недалеко от небольшого датского городка Тинглефф. Несколько вагонов сошли с рельсов.

На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Железнодорожная компании DSB уточнила, что в аварии в общей сложности пострадали 106 человек, в том числе школьный класс. Однако никто из учеников не получил серьезных травм.

Очевидцы говорят, что сельскохозяйственный автомобиль пересек железнодорожные пути на переходе, который не защищен шлагбаумами. Следствию предстоит выяснить, работали ли световые и звуковые сигналы на переходе в момент столкновения.