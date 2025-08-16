Неадекватный мужчина избил ребенка возле кафе

В Новочеркасске пьяный мужчина избил ребенка возле кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел вблизи одного из городских заведений общественного питания. Сначала агрессор нанес побои несовершеннолетнему — что стало причиной нападения, не уточняется. После этого ребенка забрали медики скорой помощи.

После этого агрессор продолжил нападения. Он выбрал новую жертву — взрослого посетителя кафе, и набросился на него с кулаками. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли драку. Правоохранители задержали нападавшего и увезли.

До этого российский кондуктор ударила мальчика, пытавшегося проехать зайцем, и попала на видео. Ребенок оскорблял женщину, нецензурно выражаясь, и отрицал факт проезда без оплаты.