Шесть человек погибли при крушении самолета в ДР Конго – СМИ

Москва24

Шесть человек, в том числе командир батальона в звании полковника, погибли при крушении гражданского самолета "Антонов" на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает портал Actualite.

© ТАСС

По данным СМИ, погибли два пилота, которые не являются гражданами ДРК. Выжил лишь один человек из находившихся на борту.

Как указали журналисты, самолет упал в 34 километрах от столицы провинции Чопо, города Кисангани. Согласно предварительной информации, борт задел верхушки деревьев, из-за чего и разбился. Ведется расследование причин инцидента.

Ранее два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в американском городе Калиспелл штата Монтана. Два человека получили легкие ранения, указывало одно из изданий. Предварительно, борт заходил на посадку в аэропорт, но потом потерял управление и столкнулся с другим воздушным судном.

