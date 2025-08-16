В Пакистане свыше 300 человек погибли за 48 часов из-за ливней и наводнений

Как минимум 344 человек погибли в течение 48 часов на северо-западе Пакистана во время наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает портал Geo со ссылкой на данные управления по ЧС.

Еще 32 человека пропали без вести и сотни пострадали, уточняют журналисты. При этом наибольшее число жертв было зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном.

Помимо этого, в результате природный бедствий были разрушены или повреждены сотни жилых домов, линии электропередачи, дороги, мосты, другие объекты инфраструктуры.

Ранее как минимум 10 человек погибли и 33 пропали без вести при наводнениях из-за ливней в провинции Ганьсу в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска пропавших и эвакуации жителей. Он также призвал минимизировать потери среди граждан и восстановить связь и транспортное сообщение.