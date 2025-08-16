Рязанский губернатор принял решение о выплатах семьям жертв взрыва на заводе «Эластик»

Семьям жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выплатят по 1 567 500 рублей. Такое решение принял губернатор региона Павел Малков, сообщается в его в Telegram-канале.

© Global look

Он добавил, что пострадавшие, в свою очередь, получат от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от травм. «Жители посёлка Лесной, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды», — написал Малков, подчеркнув, что бригады ремонтников уже устраняют последствия происшествия.

Получить выплаты можно обратившись в штаб по оказанию помощи пострадавшим в Лесном, МФЦ, управление соцзащиты или на портал Госуслуг.

Малков также рассказал, что помочь пострадавшим может любой желающий. Сборы осуществляются на официальном сайте Фонда социального развития Рязанской области.

Ранее губернатор объявил 18 августа в Рязанской области днем траура.

Взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное прогремел 15 августа. По неподтвержденной официально информации, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Согласно последним данным, пострадали 130 человек, еще 11 не спасли.

В 2021 году на заводе «Эластик» также произошел взрыв. Тогда жертвами происшествия стали 17 человек. Позже в рамках расследования задержали гендиректора и учредителя компании «Разряд», в помещении которой началось возгорание.