К ликвидации последствий ЧП в Рязанской области привлекли 38 медбригад

К ликвидации последствий ЧП на заводе в Рязанской области привлекли 38 медбригад. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«К ликвидации последствий были привлечены 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской области, города Москвы, специалисты федеральных учреждений», — уточнил он.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного под Рязанью, произошел взрыв. На месте происшествия задействовали около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Региональный оперативный штаб сообщал, что пострадавших направили в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти области.

Кроме того, был создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.