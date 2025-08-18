Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области возросло до 20

Число погибших из-за взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области 15 августа выросло до 20, еще 134 человека получили ранения. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 135 пострадавших. По обновленным данным, госпитализирован 31 пострадавший. Эти люди находятся в больницах Рязани и Москвы. Кроме того, 103 пациента проходят лечение на дому.

Поисково-спасательные работы на месте инцидента продолжаются.

Семьи погибших получат денежную компенсацию в размере 1 567 500 рублей, сообщил глава региона Павел Малков. Пострадавшим выплатят от 313 500 до 627 тысяч рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью.

В Рязанской области 18 августа объявили днем траура из-за трагедии на заводе. В производственном цехе предприятия в Шиловском районе произошли пожар и взрыв. Пострадало имущество жителей поселка Лесной.