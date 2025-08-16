Отец с сыном погибли после атаки БПЛА в Курской области

В Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехали 52-летний мужчина с 13-летним сыном. В результате удара оба погибли на месте, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он принес искренние соболезнования семье погибших.

"Подлые преступления нацистов против наших мирных людей. Этому нет и никогда не будет никакого оправдания!" – указал Хинштейн.

Он также призвал жителей области не возвращаться в приграничные районы. По его словам, это может закончиться трагедией.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью БПЛА по многоэтажному дому в Курске. В результате в здании начался пожар, пламя охватило четыре верхних этажа.

Пострадали 17 человек, одна из жительниц дома погибла. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.