Десятки людей пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Десятки людей пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии.

Об этом сообщило Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB).

«‎Землетрясение на глубине 10 километров сотрясло округ Посо и ощущалось в близлежащих районах. Двадцать девять человек получили ранения, двое из них в критическом состоянии», — сказано в сообщении.

Ночью 17 августа у берегов Индонезии сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. По данным геологической службы США, подземные толчки произошли в 01:38 мск к северу от города Посо, который находится на побережье индонезийского острова Сулавеси. В населенном пункте проживают около 50 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине в 10 километров.

Незадолго до этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Японии. Эпицентр находился зафиксирован в 128 километрах от города Кагосима, в котором проживают более 500 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 км.